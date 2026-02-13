13 Февраля 2026
в россии
Общество За рубежом
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Глава Минздрава США не боится микробов, потому что нюхал наркотики с сидений унитазов

72-летний министр здравоохранения и социальной политики США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что раньше страдал от наркотической и алкогольной зависимости, "нюхал кокаин с сидений унитазов" и до сих пор посещает группу поддержки для бывших наркоманов.

Кеннеди-младший стал гостем подкаста комика-стендапера Тео Вона "This Past Weekend". Министр сообщил, что познакомился с Воном как раз на группе поддержки.

Кеннеди-младший, известный антиваксер, рассказал, что посещал очные встречи анонимных наркоманов даже во время пандемии COVID-19, потому что "не боялся микробов". Власти от здравоохранения запретили официальное проведение встреч, но члены группы решили собираться втайне. "Я сказал, что мне все равно, что произойдет – я буду ходить на собрания. Я сказал: "Я не боюсь микробов. Раньше я нюхал кокаин с сидений унитазов", - заявил Кеннеди-младший. Он добавил, что для него риск возможного срыва был весомее, чем риск заразиться.

Кеннеди-младший уверяет, что не употребляет запрещенные вещества уже 43 года.

Теги: роберт ф. кеннеди-младший, наркотики


