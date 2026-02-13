Домашний арест бывшего свердловского вице-губернатора продлен до мая

Срок домашнего ареста бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова продлен. Такое решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Изначально Олег Чемезов находился в СИЗО Челябинска. В конце 2025 года суд изменил ему меру пресечения на более мягкую – домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста бывшему вице-губернатору. Сам Чемезов настаивал на замене домашнего ареста на запрет определенных действий.

В итоге Верх-Исетский райсуд вынес решение: под домашним арестом Олег Чемезов останется до 15 мая 2026 года. Также постановлением суда на него наложен ряд запретов. В частности, он не имеет права покидать дом без письменного разрешения следователя и контролирующего органа и использовать средства связи, в том числе интернет.

Стоит отметить, что накануне суд оставил в СИЗО акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, а также экс-гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных. Все трое проходят фигурантами по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом они находятся с сентября 2025 года.