Четырех екатеринбуржцев будут судить за вовлечении женщин в проституцию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения четырем местным жителям, обвиняемым в вовлечении в проституцию (ч. 3 ст. 240 УК РФ". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, клиенты приходили в помещение "Men's lounge bar". Для оказания незаконных услуг организаторы привлекли не менее 15 женщин.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил всех четверых в СИЗО по 9 апреля текущего года включительно. Постановления суда в законную силу не вступили.

