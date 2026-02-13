Тобольские врачи впервые выполнили сложную операцию на легком

Тобольские врачи впервые выполнили сложную операцию на легком, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В приемное отделение Областной больницы №3 обратился 17-летний юноша с жалобами на выраженную одышку и резкую боль в грудной клетке. После проведения рентгенографии и КТ врачи установили диагноз - спонтанный пневмоторакс.

Пациенту была незамедлительно оказана хирургическая помощь. Операция продолжалась около часа. Торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев и врач-хирург Антон Тунгусов выполнили малоинвазивное вмешательство через три прокола.

Заместитель главного врача по хирургии Мустахим Сатывалдаев отметил, что спонтанный пневмоторакс у молодых пациентов развивается внезапно и требует оперативного решения.

"Несмотря на малоинвазивный доступ, это серьезная и технически сложная работа. Важно не только устранить сам пневмоторакс, но и создать условия, чтобы легкое больше не спадалось. Командная работа позволила нам выполнить вмешательство успешно и в полном объеме", - заявил он.

Сегодня состояние пациента стабильное. После операции он быстро пошел на поправку и был выписан из стационара.