"Роскосмос" показал фото циклона, накрывшего Москву, как одеяло
Космические снимки нового мощного циклона, который накрыл Москву и всю центральную часть страны, опубликовал "Роскосмос".
По данным Гидрометцентра России, снегопад над столичным регионом продлится до конца выходных и 16 февраля может возобновиться. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.
В "Роскосмосе" сообщили, что снимки сделаны со спутника "Электро-Л", 12 февраля состоялся вывод на орбиту еще одного такого аппарата.
Между тем, Росавиация предупредила о возможности отмены рейсов в столичных аэропортах на фоне сильного снегопада.