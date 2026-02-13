"Роскосмос" показал фото циклона, накрывшего Москву, как одеяло

Космические снимки нового мощного циклона, который накрыл Москву и всю центральную часть страны, опубликовал "Роскосмос".

По данным Гидрометцентра России, снегопад над столичным регионом продлится до конца выходных и 16 февраля может возобновиться. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

В "Роскосмосе" сообщили, что снимки сделаны со спутника "Электро-Л", 12 февраля состоялся вывод на орбиту еще одного такого аппарата.

Между тем, Росавиация предупредила о возможности отмены рейсов в столичных аэропортах на фоне сильного снегопада.