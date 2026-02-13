13 Февраля 2026
Фото: kremlin.ru

Макрон жаждет диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон снова заявил, что ЕС должен вступить в диалог с Россией. По его мнению, это неизбежно - так или иначе возобновить европейский диалог. Иначе общеевропейская архитектура безопасности будет невозможна.
Он призвал понять, что Россия никуда не денется, нравится это Европе или нет, а географию не изменить. Техническая подготовка к восстановлению диалога с Россией уже ведется. На прошлой неделе сообщалось, что в Кремле побывал дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва действительно ведет контакты с Парижем, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне.

В своем большом интервью Макрон сказал, что военный конфликт все равно надо прекращать. США уже давно ведут переговоры с Россией, и это надо делать Европе.

"Хотим ли мы делегировать это обсуждение другим? Или вы предпочитаете, чтобы американские послы и эмиссары вели переговоры о дате вступления Украины в ЕС от вашего имени? Вот почему я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров ради скорейшего мира, максимально защитив интересы Украины, потому что у нас есть европейские интересы, которые нужно защищать. И я не собираюсь делегировать их никому. Даже США", – заявил французский президент.

Интересно, что недавно он вообще призвал противостоять США, которые, по его мнению, стремятся к "расчленению" Европы. Накануне.RU писало об этом вероятном плане США. Возможно, в России Макрон ищет союзника против США.

В Гемании тоже поддерживают идею возобновления диалога с Россией. Как пишет немецкий новостной портал T-online со ссылкой на данные опроса YouGov, большинство немцев выразили поддержку прямым переговорам между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным. За - 58%, против - только 26%.

Накануне Песков заявил, что пока ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с Путиным. В Кремле подчеркивают, что не отказываются от диалога с Европой, но он должен быть на равноправной основе, а не превращаться в чтение нотаций.

