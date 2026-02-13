13 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ТМК вошла в пять лучших компаний рейтинга научно-технического развития

"Трубная металлургическая компания" (ТМК) была отмечена в числе ведущих предприятий России, заняв место в пятёрке лидеров рейтинга, посвящённого научно-техническому развитию крупнейших отечественных компаний. Составителем данного списка выступило аналитическое агентство "Эксперт-РА", сообщает пресс-служба ТМК.

По результатам детальной экспертной оценки, ТМК была удостоена 8,82 балла из максимально возможных 10, что позволило ей занять четвёртую позицию в проведённом исследовании. Этот результат наглядно продемонстрировал высокий уровень научно-технического потенциала компании.

Представленный рейтинг ставит своей целью оценку инновационной и научно-исследовательской деятельности корпораций, а также привлечение внимания к их роли в формировании инновационного ландшафта страны. Оценка базировалась на двух ключевых группах показателей: количественных, отражающих масштаб научной и технической активности, и качественных, характеризующих эффективность организации научно-технического процесса.

Центральным элементом оценки стал объём финансирования, направленного на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Кроме того, при составлении рейтинга принимались во внимание динамика инвестиций в научные разработки и количество патентов, полученных компанией, в пересчёте на объём выручки.

