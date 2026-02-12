Стала известна сумма, растрату которой вменяют фигурантам дела FESCO

В МВД РФ озвучили сумму, присвоение и растрату которой вменяют председателю совета директоров транспортной группы FESCO Андрею Северилову, вице-президенту компании по производственному развитию Борису Иванову и другим фигурантам. Речь идет о 885 млн рублей.

"Были растрачены денежные средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Мещанский суда Москвы отправил Северилова в СИЗО на два месяца. В суде прокурор заявил, что ряд фигурантов все еще находятся в розыске. В следственном департаменте МВД РФ добавили, что трое обвиняемых скрылись за границей, их местоположение сейчас устанавливают.