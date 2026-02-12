Депутат Горелкин "специально уточнил в контролирующих органах", что планов по блокировке Google в России нет

Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") "специально уточнил в контролирующих органах", что планов по блокировке Google в России нет.

Ранее коллега Горелкина по IT-комитету Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что технически блокировка Google в России доступна Роскомнадзору, но он, вероятно, предпочтет этого не делать.

Горелкин говорит, что блокировка Google "повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)". Впрочем, блокировка Telegram, кажется, тоже несет "целый комплекс негативных эффектов", но власти это не смущает.

"Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.