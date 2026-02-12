Росавиация не исключает отмены рейсов из московских аэропортов из-за сильных снегопадов

Росавиация не исключила отмены рейсов в аэропортах московского авиаузла из-за сильного снегопада в предстоящие дни.

"Сейчас все воздушные гавани работают штатно. По данным на 15:00 МСК отмененных по причине неблагоприятных метеоусловий рейсов нет; задержаны на срок более двух часов пять рейсов. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было. С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная. Тем не менее, ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - сообщили в Росавиации.

Пассажирам посоветовали следить за информацией онлайн-табло аэропортов и сообщениями аэропортов и авиакомпаний.