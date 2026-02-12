Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими

Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими на фоне топливного кризиса. Об этом сообщил белорусский Республиканский союз туристических организаций.

Отмечается, что белорусских туристов на Кубе в настоящее время "не много", они находятся на курортах Ольгин, Варадеро и Кайо-Коко.

Авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые находятся на Кубе, после чего приостановят полеты из-за трудностей с заправкой топливом, заявили в организации.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная.

9 февраля правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.