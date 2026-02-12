В России избежал ареста контрактник, которому вменяют мошенничество и содействие дезертирству

В России суду не удалось арестовать военного Андрея Шустермана. Он, по версии следствия, изготавливал фальшивые справки, позволявшие его товарищам по оружию вернуться домой.

Суды отказали СКР и прокуратуре в аресте военнослужащего. Контрактнику инкриминировали мошенничество и содействие дезертирству.

По версии следствия, он добывал фиктивные решения военно-врачебной комиссии, используя которые участники СВО могли досрочно вернуться домой. Три таких заключения командиры забраковали, а одно помогло солдату, пишет "Ъ".