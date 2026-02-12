В Забайкалье хотят запретить продажу бензина детям до 16 лет

Заксобрание Забайкальского края рассмотрит законопроект о запрете продажи бензина и дизеля лицам до 16 лет. Он будет распространяться на АЗС региона, также прорабатывается поправка в региональный КоАП – будет предусмотрена ответственность за нарушение запрета.

Автор инициативы – краевой Минздрав. Там считают, что запрет на продажу детям топлива снизит число ДТП с ними.

"Законопроект разработан по результатам проведенного Министерством здравоохранения анализа ДТП с участием несовершеннолетних. К сожалению, мы отмечаем тенденцию к росту дорожно-транспортных происшествий, в том числе с летальным исходом. Предлагаем законодательно ограничить продажу ГСМ детям до 16 лет", - сообщила замминистра здравоохранения региона Екатерина Масюта.

Документ уже одобрил профильный комитет Заксобрания. Если его поддержат остальные депутаты, запрет вступит в силу 1 сентября 2026 года.