Таиланд в два раза сократит срок безвизового въезда для россиян

Власти Таиланда решили сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан России, сообщила газета Bangkok Post.

Решение затронет не только россиян, но и граждан еще 92 стран. Власти королевства посчитали, что этот шаг не повлияет на туризм, так как подавляющее большинство туристов приезжают в Таиланд на сроки, меньшие 30 дней. А 60-дневным въездом часто пользуются те, кто приезжают в страну, чтобы нелегально там работать.

В прошлом году Таиланд не стал пересматривать действующий 60-дневный безвизовый режим для россиян.

Стоит отметить, что до июля 2024 года срок безвизового пребывания в Таиланде для россиян (и граждан еще 92 стран) был 90 дней. Далее требовалось оформить туристическую визу.