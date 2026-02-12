В Свердловской области ожидаются аномальные для февраля оттепели

В ближайшее время в Свердловской области ожидаются аномальные для зимы оттепели. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, тепло в регион поступит вместе с юго-западными воздушными потоками. В наиболее теплые дни, 14-16 февраля, температура превысит норму сразу на 6-10 градусов.

Больше всего оттепели будут проявляться днем. Также будет ветрено при непродолжительном выпадении снега.

Напомним, что это не первая погодная аномалия в Свердловской области за нынешнюю зиму. В январе в регионе уже наблюдались аномальные морозы, которые сменили сильные снегопады.