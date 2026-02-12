Сергей Кравчук поблагодарил сознательных автолюбителей и призвал хабаровчан не парковать в местах очистки городских улиц

В Хабаровске активно продолжаются плановые работы по уборке улично-дорожной сети от снега и наледи. Так, минувшей ночью прошла очистка улицы Дзержинского на участке от Муравьева-Амурского до Ленина. В работах было задействовано специализированное звено: тяжелый грейдер, срезающий накат с формированием снежного вала, шнекороторная установка для погрузки снежной массы и около 5 большегрузов для вывоза.

В мэрии города подчеркивают, что работы ведутся в темное время суток, так как отсутствие плотного автотрафика позволяет проводить очистку трасс более эффективно.

Также уже очищены дороги по улицам Запарина и Калинина и ряд других поперечных улиц.

При этом, главная проблема в работах по очистке улиц Хабаровска - несознательные автолюбители, которые оставляют машины в местах, где проходит очистка проезжей части.

Мэр города Сергей Кравчук призвал хабаровчан проявить сознательность и не препятствовать работе тяжелой техники.

«Мы сознательно переносим основные объемы работ на ночное время, чтобы не парализовать движение в центре города днем. Работа идет слаженно, совместно с экипажами ГАИ. Однако постоянной проблемой остаются припаркованы автомобили. Даже если машина стоит в положенном месте, она становится непреодолимым препятствием для тяжелого грейдера. Я убедительно прошу автолюбителей реагировать на сообщения администрации города и убирать транспорт в дни плановой очистки. Это в интересах безопасности каждого из нас», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города уточнил, что снегоочистительные работы в краевом центре продолжаются по утвержденному еженедельному графику, который публикуется в соцсетях администрации Хабаровска.