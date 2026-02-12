ТМК поделилась опытом сохранения индустриального наследия

Развитие промышленного туризма позволяет Трубной металлургической компании (ТМК) сохранять и продвигать индустриальное наследие, демонстрировать технологические достижения, поддерживать регионы присутствия и выстраивать продуктивный диалог с аудиторией. Об этом в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Российский опыт индустриализации в исторической перспективе" рассказала руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова.

Как сообщает пресс-служба ТМК, мероприятие прошло в Екатеринбурге и объединило ведущих историков, экономистов, представителей органов власти, промышленных предприятий и музейного сообщества со всей страны. В рамках паблик-тока "Безотходное производство: от тяжпрома к фабрикам смыслов" Анна Трепалова представила системный опыт работы компании с объектами индустриального наследия. Она отметила, что они обладают не только исторической, но и культурной ценностью.

Особое внимание ТМК уделяет инвентаризации и сохранению оборудования, которое выводится из эксплуатации в ходе модернизации производственных мощностей. Станки и агрегаты рассматриваются как объекты культурно-исторического наследия и региональной идентичности, а также как перспективные элементы музеев, общественных пространств и образовательных кластеров.

"ТМК демонстрирует уникальный для России системный подход к сохранению индустриального наследия, который способствует развитию музейных пространств и формированию устойчивого интереса к промышленной истории. Рекордная посещаемость корпоративных музеев ТМК в 2025 году подтверждает наличие ощутимых и измеримых результатов нашей работы в этом направлении. Мы рассчитываем, что наш опыт может стать ориентиром для других компаний и регионов, поскольку сохранение индустриального наследия — это вклад в сохранение истории страны", — сказала Анна Трепалова.