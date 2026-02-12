Россия не будет участвовать в первом заседании "Совета мира"

Россия не будет участвовать в первом заседании "Совета мира" – сообщества, созданного президентом США Дональдом Трампом, в которое были приглашены главы различных государств, в том числе РФ.

"Россия не будет представлена на заседании "Совета мира". Работа по формированию позиции продолжается", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее о том, что на первое заседание "Совета мира" не поедет Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.