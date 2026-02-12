Реализация программы догазификации в Хабаровске на личном контроле мэра

В мэрии Хабаровска состоялась встреча с ветеранским активом города, посвященная теме социальной газификации. Информацию по возможностях получения субсидий, компенсаций за расходы, понесенные в связи с газификацией индивидуальных жилых домов участникам рассказали представители профильного управления и первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.

«Подключение домов к газу выполняем совместно с газораспределительными организациями, - сообщил Денис Елькин. - На сегодняшний день в Хабаровске к подключению готовы уже 4300 домов. Всего же в городе в газификации нуждаются около 15 тысяч частных домовладений. При реализации программы мы получаем много положительных отзывов. Газ – это не только экологично, но и безопасно, а самое главное выгодно. Жители отмечают, что их расходы на оплату отопления сократились в разы. Работа в этом направлении будет продолжена».

Также активистов проинформировали о различных технических аспектах процесса газификации.

«Обеспечение каждого индивидуального дома газом – это поручение нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Реализация программы догазификации находится на моём личном контроле. В Хабаровске действует федеральная субсидия, а также региональная компенсация, которая позволяет компенсировать часть расходов для льготной категории граждан. Для нее предусмотрена компенсация части затрат на приобретение оборудования и работы внутри участка в размере 200 тысяч рублей», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Стоит напомнить, что с подробной информацией о газификации можно ознакомиться на официальном сайте администрации Хабаровска. Для оперативного решения возникающих вопросов организована телефонная служба поддержки, куда жители могут обращаться за консультациями и уточнениями по телефону 8(4212)42-49-11.