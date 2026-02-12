12 Февраля 2026
в россии
Спорт Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что ГК «Хехцир» получил возможность проводить региональные, всероссийские и международные соревнования

Горнолыжный комплекс «Хехцир», расположенный в Хабаровске, теперь имеет официальный статус спортивного объекта. Минспорт России включил его во Всероссийский реестр. Для комплекса это открывает новые перспективы, появляется возможность проводить состязания разного уровня – от региональных до международных. 

(2026)|Фото: khv27.ru

Как пояснили в мэрии Хабаровска, сейчас на комплексе функционируют два спуска протяжённостью 1300 и 1400 метров. С 2026 года «Хехцир» является официальной тренировочной базой Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва (КГАУ ДО ХКСШОР). Уже в январе здесь прошли соревнования открытого первенства школы, а также традиционный детский турнир «Кубок Тигрёнка» для юных горнолыжников, организованный Федерациейгорнолыжного спорта Хабаровского края.

(2026)|Фото: khv27.ru

(2026)|Фото: khv27.ru

Включение в реестр Минспорта - это важный шаг для развития зимних видов спорта и спортивного туризма во всем Хабаровском крае.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Теперь горнолыжный комплекс «Хехцир» может принимать региональные, всероссийские и международные соревнования. Отмечу, что произошло это в Год спорта, объявленного в регионе губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным. Преимущества очевидны - это повысит туристический поток, даст старт развитию зимних видов спорта, позволит расширить количество проводимых соревнований. Президент России Владимир Владимирович Путин выделяет приоритет в развитие спорта. На сегодняшний день более 330 тысяч хабаровчан ведет здоровый образ жизни. Ежегодно проводится свыше 200 спортивных мероприятий, в том числе в рамках госпрограммы «Спорт России». Мы уверены, что включение ГЛК «Хехцир» во Всероссийский реестр, является важным шагом по развитию массового спорта», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теги: сергей кравчук, горнолыжный комплекс хехцир, соревнования


