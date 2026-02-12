В новой конституции Казахстана несколько понизят статус русского языка

Проект новой конституции Казахстана с измененной формулировкой об употреблении русского языка опубликован в стране. Референдум по Основному закону назначен на 15 марта.

Если сейчас в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык употребляется наравне с казахским, то будет "наряду", то есть статус несколько понижается, хотя и сохраняется. При этом единственным государственным языком в Казахстане является казахский. В самом Казахстане заверяют, что русскому языку ничего не грозит, а формулировка изменяется в целях семантической и правовой точности.

Также в новой конституции закрепляется только один семилетний срок для президента. Говорится, что религия отделена от государства, а деятельность всех религиозных организаций регулируется законом и может быть ограничена.

В случае одобрения на референдуме Основной закон государства вступит в силу 1 июля 2026 года. Действующий парламент Казахстана будет должен сложить свои полномочия с этого дня в случае одобрения новой Конституции.

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Это дало толчок в изменению конституции. Ранее Токаев провозгласил курс на строительство "справедливого Казахстана" по формуле "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство". Срок президентства Токаева истекает в 2029 году. Больше он избираться не может.