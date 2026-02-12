ФСБ предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции в Удмуртии

В Удмуртии мужчина планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили в ФСБ РФ.

Теракт предотвращен в городе Можга. Задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения, уточнили в ведомстве.

В гараже рецидивиста обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

В начале февраля в Московской области был предотвращен подрыв объекта энергетической инфраструктуры. В Москве задержан его предполагаемый исполнитель – иностранец 1996 г.р.