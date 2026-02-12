12 Февраля 2026
Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов на встрече с астраханскими старшеклассниками: В основе служения Отечеству лежит любовь к Родине

Реализация федеральной программы Росмолодежи «ГосСтарт» продолжается в Астраханской области.

В рамках реализации этого проекта спикер регионального парламента Игорь Мартынов провел встречу с активистами Камызякской средней школы №4. Школьники старших классов задали интересующие их вопросы председатель областной Думы и главе муниципалитета Михаилу Черкасову по теме «Служение Отечеству: традиции и современность». Спикеры также рассказали молодым людям об основах государственной и муниципальной службы, качествах, которыми должны обладать представители органов власти.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов, обращаясь к юношам и девушкам, отметил, что встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества,  а высшей формой служения Родине в обществе считается именно исполнение воинского долга. И сейчас на фронтах СВО свою страну защищают настоящие герои, в числе которых много астраханцев.

Председатель Астраханской областной Думы отметил, что основой служения Отечеству всегда является истинная любовь к Родине, проявить ее можно в любой сфере деятельности: в сборе гуманитарной помощи, заботе об экологии, участвуя в благотворительности, на службе в правоохранительных органах и на государственной и муниципальной службах.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«У всех разный объем задач, но все они направлены на то, чтобы страна становилась более могущественной, в первую очередь с точки зрения ее социально-экономического развития и с точки зрения соблюдения свобод и прав граждан», - отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Астраханские старшеклассники также спросили спикера региональной думы о том, какими качествами должен обладать депутат, над какими законами работает депутатский корпус сейчас.

«Нельзя в первую очередь принимать те законы, которые не работают, а во вторую, которые не преследуют цели улучшения положения людей. Поэтому все законы, которые мы принимаем, изначально рассматриваются с точки зрения важности и полезности для народа», - подчеркнул Игорь Мартынов.

И рассказал ребятам о том, как принимался законопроект о бюджете Астраханской области на 2026 год, о системе мер социальной поддержки, в частности для участников СВО и членов их семей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Юноши и девушки в ходе встречи рассказали как они поддерживают добровольческие проекты, занимаются благотворительностью, участвуют в экологических акциях, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, осуществляют шефство над воинскими захоронениями, участвуют в благотворительных концертах в военных госпиталях.

Обсуждали на встрече и вопросы образования, перспективы карьерного роста для молодых управленцев. 

В завершение встречи Игорь Мартынов и Михаил Черкасов пожелали школьникам отличной учебы и ответственного решения по выбору будущей профессии.

 

