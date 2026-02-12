В Сургуте экс-сотрудник Росжелдора предстанет перед судом за взятку при приемке железнодорожных путей

В Сургуте экс-сотрудник Росжелдора предстанет перед судом за взятку при приемке железнодорожных путей, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Сургутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего специалиста-эксперта Уральского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Он обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемый, находясь в Сургуте, получил от представителя коммерческой организации 30 тысяч рублей. За эти средства он подписал акт приемки в эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и не стал составлять перечень нарушений, препятствующих вводу объекта.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сургутский городской суд ХМАО-Югры. В отношении взяткодателя судом уже постановлен обвинительный приговор.