Каждый шестой землянин бесплоден

Исследование показало, что каждый шестой житель земли является бесплодным.

"Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек – женщина или мужчина – бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%", - сказал РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

Ранее стало известно, что три четверти россиян (74%) в репродуктивном возрасте (18-49 лет) имеют первую группу здоровья, у них нет рисков и они готовы к рождению детей. Таковы результаты девяти месяцев репродуктивной диспансеризации в 2025 г. У 16% участников диспансеризации выявлена вторая группа здоровья, еще 9% имеют заболевания, при этом число женщин с заболеваниями, препятствующими репродукции, выше – 14,9%.