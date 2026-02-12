Замедление Telegram мешает разработчикам обновлять мобильные приложения

Действия властей по ограничению доступа к Telegram привели к проблемам у разработчиков мобильных приложений. Мессенджер стал для них критической инфраструктурой, его замедление приведет к сбоям в выпуске обновлений приложений, считают участники рынка.

Они отмечают, что после ухода из России иностранных платформ для разработки после начала СВО Telegram стал одним из ключевых инструментов доставки тестовых сборок приложений, то есть софта, который еще не появился в магазинах приложений, но уже нуждается в тестировке и проверке. Telegram нужен разработчикам на всех этапах выпуска приложений, передает РБК со ссылкой на IT-компании.

"Преимущество Telegram в его распространенности, низком пороге входа, удобном API и условной бесплатности", - говорит один из разработчиков.