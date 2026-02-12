12 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Александр Река / ТАСС

Епископ РПЦ заявил о ереси в книге генерала Алаудинова, тот призвал идти на СВО

Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), возглавляющий Синодальный миссионерский отдел РПЦ, заявил о неприемлемости для православных христиан идеологии, предлагаемой командиром спецподразделения "Ахмат" генералом Апти Алаудиновым.
Ранее Алаудинов написал книгу "Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста". Иерарх отмечает, что никаких претензий к тому, что Алаудинов выражает свое мнение с точки зрения правоверного мусульманина, у него нет. Но сама идеология неприемлема для православных, поскольку не соответствует православному вероучению. Он дал развернутый комментарий, в котором отметил догматические противоречия с православным вероучением, которые для православных являются ересью.

Основная претензия к книге - смешение православия с исламом. При этом архиепископ считает, что искать мнимых совпадений в исповедании, чтобы вместе защищать Отечество, вообще не нужно. Нужно объединять не веры, а усилия людей разных вер.

"Почвой для объединения христиан и мусульман является сейчас, например, защита нашего Отечества от посягательств внешних врагов. Этого вполне достаточно, не нужно придумывать какую-то дополнительную идеологию", - написал владыка.

Ранее священник Вячеслав Андреев, почитав книгу, также призвал к осторожности. Он назвал книгу "путем к принятию ислама", потому что автор пишет о Христе с точки зрения ислама. Критическую оценку дал и заместитель председателя Синодального миссионерского отдела священник Сергий Фуфаев.

Накануне Алаудинов ответил на критику его книги тем, что призвал критиков идти на СВО. Он уверен, что позицию Церкви может выразить только патриарх Кирилл или Синодальный отдел. Но с их стороны оценки нет.

"Русская народная линия" (РНЛ) пишет, что странным является изучение книги, написанной мусульманами. Для православных эта идеология не годится, но зачем искать ересь в книгах мусульман. У Церкви есть более насущные задачи, куда более возмущающие православных, например хорошие отношения с Ватиканом. Это куда более опасно, поскольку Ватикан считает себя как раз христианским, хотя от христианства там осталось одно название.

"Изучите на предмет еретичности совместные богослужения с католиками, которые практикует не только Константинопольский патриархат, но и некоторые священнослужители Русской Церкви, среди которых даже сотрудники ОВЦС? А тексты, обосновывающие правомерность филокатолицизма, почему не исследуются? Вот уж где ересь, по-настоящему смущающая православных! Или изучить на предмет вреда для православной миссии всяких экуменистических сборищ, в которых в недавнем прошлом принимали участие православные архиереи и священники. Разве экуменизм – не опасная ересь?.. Почему люди, называющие себя христианами (на Западе. - прим. Накануне.RU), нас ненавидят, стали нашими врагами, а мусульмане воюют вместе с нами против этого общего врага?! Вот чем надо бы озаботиться православным апологетам, а не поиском ереси у мусульман. Или Ватикан трогать опасно и невыгодно, они же "партнеры"?!" - задает вопросы редакция РНЛ.

Теги: ислам, мусульмане, православие, РПЦ


