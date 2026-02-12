Ветераны СВО и их жены смогут бесплатно сделать ЭКО

Ветераны СВО и их супруги смогут бесплатно сделать ЭКО или воспользоваться другими вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). Сейчас ЭКО по ОМС могут сделать россиянки с доказанным бесплодием, перед проведением процедуры им приходится отстоять очередь.

Поправки, предусматривающие бесплатные процедуры ВРТ для участников СВО, одобрила правительственная комиссия, пишут "Ведомости".

В пояснительной записке к законопроекту авторы объясняют свою инициативу так: военные, уходящие на СВО в молодом возрасте, могут не успеть стать отцами. Также авторы ссылаются на случаи кастрации российских мужчин украинскими военными.

При этом ветеранам и их супругам нужно будет оплатить забор и хранение биоматериала.

Вдовы ветеранов тоже смогут воспользоваться ВРТ бесплатно, если муж оставил нотариально заверенное согласие на использование биоматериала.