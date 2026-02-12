В Кушве прокуратура не дала забрать часть квартиры у вдовы и детей бойца СВО

В Кушве прокуратура смогла отстоять перед приставами часть квартиры вдовы бойца СВО, которая проживает с двумя несовершеннолетними детьми. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства.

В мае 2025 года женщина сама обратилась в прокуратуру, так как приставы выставили на торги 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, в которой она проживает вместе с детьми. Оказалось, что в 2021 году ее сын заключил договор займа на 800 тыс. рублей с местным жителем под залог его доли в квартире. Договор парень так и не исполнил и суд взыскал с последнего сумму задолженности, а также обратил взыскание на предмет залога.

Прокуратура обжаловала решение суда. Проверка установила, что в мае 2021 года, когда сын заявительницы таксовал на машине местного жителя, он попал в ДТП, после чего автомобиль не подлежал восстановлению. Под угрозами в день аварии парня заставили подписать договор займа под залог недвижимости, который фактически выступал в качестве гарантии возврата стоимости поврежденного авто.

Прокуратура, действуя в интересах женщины и ее детей, направила в Свердловский областной суд исковое заявление о признании недействительным договора займа. Суд апелляционной инстанции встал на сторону семьи - отменил решение районного суда, удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и признал договор займа под залог недвижимости недействительным.