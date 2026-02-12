Многодетным разрешат получать пособие только при мизерном превышении порога нищеты

Правительство подготовило изменения, которые разрешат многодетным семьям получать пособие по бедности при превышении порога нищеты на 10%. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал ошибочным подход к начислению пособий, когда семьи теряют положенные средства, если у них немного увеличилась зарплата. Теперь многодетным семьям будут платить пособие, но при превышении среднедушевого дохода на одного члена семьи не более 10% прожиточного минимума (ПМ). То есть можно, чтобы доход на одного члена семьи был на 10% больше, чем ПМ. В этом случае пособие продлят еще на 12 месяцев. Размер выплаты составит 50% ПМ в регионе.

ПМ — это установленный государством минимальный размер дохода, которого должно быть достаточно для того, чтобы человек мог удовлетворить свои основные жизненно важные потребности. По своему смыслу это условный порог нищеты, ниже которого человек уже не может удовлетворять даже базовые потребности. Именно в этом случае — нищете — семьям платится пособие на детей. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов так описывает позицию государства в вопросе поддержки семей: "Хочешь получить поддержку — стань нищим". Он уверен, что к демографии это не имеет никакого отношения, а само условие унизительное.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее отмечала, что критерий нуждаемости отсек от получения единого пособия более 60% семей с детьми. Она считает, что планку нужно поднять хотя бы до полутора ПМ. Ведь налоговый вычет для родителей двоих и более детей с 2026 года будет производиться, исходя именно из этой границы.

В настоящее время в России вероятность нищеты резко возрастает с появлением в семье каждого последующего ребенка.