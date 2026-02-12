В Кремле назвали условие возвращения WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* может возобновить работу в России при готовности корпорации Meta** к диалогу с российскими властями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае сохранения "бескомпромиссной позиции" и "полной неготовности" ориентироваться на российские законы "шансов нет".

Между тем, накануне стало известно, что WhatsApp* полностью заблокирован на территории России. Домен сервиса удален из DNS-серверов Роскомнадзора, ранее аналогичная мера была применена к YouTube. Речь идет о Национальной системе доменных имен (НСДИ) — инфраструктуре, созданной в рамках закона о "суверенном Рунете". СМИ отмечают, что из НСДИ пропали только домены whatsapp.com* и web.whatsapp.com*, однако технический домен для мессенджера whatsapp.net* и домен для быстрых ссылок wa.me* все еще в списке НСДИ числятся.

Представитель компании WhatsApp* сделал очередное заявление по этому поводу: "Российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp* в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи".

*принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ

