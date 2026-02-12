В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за четвероклассника, выстрелившего в сверстницу

После того, как четвероклассник из Екатеринбурга выстрелил в глаз свой однокласснице, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Напомним, все случилось в средней школе №23 в Академическом районе. По данным прокуратуры, школьник на перемене выстрелил из игрушечного пистолета по своей однокласснице и попал пластиковой пулей ей в глаз. Родители доставили девочку в приемное отделение больницы. Там у нее был диагностирован ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

По данному факту следственным отделом по Академическому району возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью младшеклассницы, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в прокуратуре также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников школы. Будет установлено, какие меры были приняты для предупреждения детского травматизма и разрешения конфликтов между детьми.