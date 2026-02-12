У пермяков вырос интерес к Альберту Эйнштейну. Физика перепутали со скандальным миллиардером

В Перми зафиксирован резкий рост интереса к Альберту Эйнштейну — с конца декабря по начало февраля количество запросов о физике в поисковых системах увеличилось с 300 до более чем 1100, сообщает "Рифей".

Как выяснилось, причиной аномалии стала путаница в фамилиях. Пермяки массово искали "файлы Эйнштейна" и "остров Эйнштейна", ошибочно связывая автора теории относительности с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В результате пользователи приписали ученому владение частным островом и причастность к громкому скандалу, к которым сам Эйнштейн не имел никакого отношения.

Напомним, ранее Минюст США опубликовал новые так называемые "файлов Эпштейна" – материалы из уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере в 2019 году. Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.