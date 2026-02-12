В Челябинске задержан вице-губернатор

В Челябинске задержан заместитель губернатора региона Андрей Фалейчик.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что речь идёт о следственных действиях, связанных с прежним местом работы Фалейчика на посту главы Копейска.

Губернатор уверен, что следствие объективно разберётся во всём.

"Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", - написал Алексей Текслер в своём telegram-канале.