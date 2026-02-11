ЕР заблокировала инициативу с призывом объяснить причины замедления Telegram

Депутаты от КПРФ предложили комитету Государственной думы по информационным технологиям информационной политике запросить у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о наличии самого факта замедления работы мессенджера, причинах такого замедления и правовых основаниях для этого. Однако профильный комитет инициативу коммунистов не поддержал.

"Большое количество русскоязычных каналов, созданных в "Телеграм", проводят необходимую информационную и практическую работу в русскоязычном сегменте мессенджера. Инструменты "Телеграм" используются в предпринимательской деятельности миллионами граждан, находят свое применение и в ходе СВО", — было сказано в обращении депутатов от КПРФ.

При голосовании большинством голосов от ЕР (102 против 77) предложение КПРФ было отклонено. При этом другие депутаты от голосования уклонились.

Напомним, накануне Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения, но с возможностью их снятия в случае устранения нарушений.