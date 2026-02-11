Дмитрий Певцов высказался по поводу поста ректора Школы-студии МХАТ

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал информацию о том, что он может стать претендентом на пост ректора Школы-студии МХАТ после отставки и.о. ректора Константина Богомолова.

По мнению Певцова, ректором этого заведения может быть только его выпускник.

"Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актёра (режиссёра), желательно, с педагогическим опытом", - цитирует Певцова издание "Подъем".

14 января скончался Игорь Золотовицкий, который много лет возглавлял Школу-студию МХАТ. После этого и.о. ректора Министерством культуры России был назначен режиссер Константин Богомолов. Это назначение встретило резкое неприятие и непонимание со стороны студентов, педагогов и выпускников. Они указывали, что Богомолов не имеет никакого отношения к Школе-студии и не является ее выпускником. 11 февраля стало известно, что Богомолов подал в отставку.