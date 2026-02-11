В Костромской области разработали механизм стимулирования управляющих компаний на приобретение собственной уборочной спецтехники

Губернатор Костромской области Сергей Ситников инициировал разработку механизмов, которые станут для управляющих компаний региона стимулом в части приобретения собственной уборочной техники.

Прошедшие мощные снегопады этой зимы продемонстрировали, что специализированных единиц техники не хватает для оперативной очистки дорог и городских пространств. При этом, по сложившейся практике управляющие компании в большинстве случае делают заявки на машины в иных профильных организациях, получая их в пользование только по мере освобождения автомобилей. Это приводит к тому, что уборка снега проводится со значительными задержками.

Глава Костромской области предложил проводить частичную компенсацию затрат на технику за счет поступления штрафов, которые взыскиваются с управляющих компаний в случае выявления недобросовестного исполнения обязанностей по содержанию домов и придомовых территорий. Компенсации, по предварительным расчетам, могут составить до 50% затрат.

В рамках исполнения поручения губернатора сформирован проект постановления о механизме компенсаций, которое в ближайшее время будет рассматриваться на заседании администрации области. Также Сергей Ситников поставил задачу - определить документально обязательные требования к технике, которая будет приобретаться. Спецмашины должна быть универсальными, оснащенные комплектом навесного оборудования, которое позволит проводить уборку территорий в любое время года.

В соответствующую отборочную комиссию, которая будет осуществлять работу с организациями, обязательно войдут представители муниципалитетов, обладающие точными сведениями по ситуации в конкретных территориях. Также станут обязательными отчеты управляющих компаний по использованию техники и контроль за их достоверностью. В случае нарушений условий недобросовестные руководители могут быть оштрафованы.

Сергей Ситников также поручил разработать предложения в Минстрой РФ по изменению лицензионных требований к управляющим компаниям, в которых предусмотреть обязательное наличие собственной техники.