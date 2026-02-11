"Это ты на видео?" Машинисту прислали ссылку и сняли деньги с кредитки

С машиниста из Каменска-Уральского сняли деньги после того, как тот перешел по ссылке. Об этом сообщает пресс-группа городской полиции.

Мужчина 1982 г.р. сам пришел в МВД и рассказал, что получил в мессенджере сообщение от своего руководителя. В нем тот прислал ссылку и спросил "Это ты на видео?". Когда мужчина перешел по ссылке, злоумышленники получили удаленный доступ к содержимому его телефона. После этого ему пришло смс-уведомление о том, что с его кредитки списано 45 тыс. рублей.

В разговоре по телефону уже настоящий руководитель сообщил машинисту, что его аккаунт в мессенджере взломали.

Возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что, по словам свердловчанина, он знал о подобных схемах мошенничества, но все же попался на уловку.

Полиция Каменска-Уральского призывает граждан не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, даже если отправитель вам знаком. Переход по такой ссылке приводит к загрузке вредоносной программы на ваше устройство, после чего с ваших банковских счетов могут быть автоматически списаны деньги.