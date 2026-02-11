"Атом" реконструировал конференц-зал Храма на Крови в Екатеринбурге

11 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" реконструировал конференц-зал Храма на Крови в Екатеринбурге

В Екатеринбурге строительный холдинг "Атом" выполнил начатую летом реконструкцию конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, здесь заменили окна, обновили интерьеры и инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию помещения, а также современную систему вентиляции и кондиционирования, чтобы обеспечить посетителям комфортный микроклимат. Строители укрепили стены, в том числе с помощью специальных инъекций.

Коллектив "Атома" давно знаком с объектом. Более 20 лет назад холдинг принимал участие в строительстве храма и выполнял отделочные работы.

Реконструкция конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Помощь храму – благое дело, для нашего коллектива это большая честь и ответственность. Нам было важно сохранить неповторимую храмовую атмосферу и обеспечить новые возможности для проведения мероприятий. Мы бережно восстановили уникальные люстры, которые освещают конференц-зал с момента строительства храма, установили в них диммируемые лампы и запрограммировали различные сценарии освещения для разных типов событий на сцене. Частью умной системы освещения также стали шторы и жалюзи с электроприводом, которые позволяют затемнить помещение во время кинопоказов. В отремонтированном фойе конференц-зала установили новые витрины с сигнализацией, что позволит храму принимать выставки ценных экспонатов", - отметил глава строительного холдинга "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

В ходе реконструкции в конференц-зале поменяли мебель и "одежду" сцены, установили электронное пианино и оснастили помещение передовой мультимедийной аппаратурой: режиссерским пультом, проектором и экраном. По словам старшего священника Храма-памятника, протоиерея Максима Миняйло, важно было сделать это пространство многофункциональным и удобным, потому что здесь регулярно проходят культурные, научные и просветительские мероприятия с участием представителей власти и деятелей культуры.

Реконструкция конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурно-просветительской площадкой, о которой знают далеко за пределами Екатеринбурга. К нам приезжают известные артисты и писатели, презентуют книги и научные труды, проводят лекции и семинары для молодежи. Все получилось при помощи благотворителей и всесторонней поддержке "Атома". Мы благодарим коллектив холдинга за трепетное отношение к историческому и духовному наследию этого места и за плодотворное сотрудничество", - рассказал Максим Миняйло.

Храм на Крови – не единственный объект Русской православной церкви в портфолио "Атома". В 2003 году холдинг реконструировал Спасо-Преображенский собор в Невьянске: строители в сжатые сроки выполнили внешнюю и внутреннюю отделку здания, восстановили старинную лепнину и отстроили разрушенную колокольню, вернув храму его исторический силуэт. Этой зимой "Атом" в рамках благотворительности восстановил внутреннюю отделку купола в соборе.

Теги: Храм на Крови, реконструкция, зал, Атом, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети