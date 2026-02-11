"Атом" реконструировал конференц-зал Храма на Крови в Екатеринбурге

В Екатеринбурге строительный холдинг "Атом" выполнил начатую летом реконструкцию конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, здесь заменили окна, обновили интерьеры и инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию помещения, а также современную систему вентиляции и кондиционирования, чтобы обеспечить посетителям комфортный микроклимат. Строители укрепили стены, в том числе с помощью специальных инъекций.

Коллектив "Атома" давно знаком с объектом. Более 20 лет назад холдинг принимал участие в строительстве храма и выполнял отделочные работы.

"Помощь храму – благое дело, для нашего коллектива это большая честь и ответственность. Нам было важно сохранить неповторимую храмовую атмосферу и обеспечить новые возможности для проведения мероприятий. Мы бережно восстановили уникальные люстры, которые освещают конференц-зал с момента строительства храма, установили в них диммируемые лампы и запрограммировали различные сценарии освещения для разных типов событий на сцене. Частью умной системы освещения также стали шторы и жалюзи с электроприводом, которые позволяют затемнить помещение во время кинопоказов. В отремонтированном фойе конференц-зала установили новые витрины с сигнализацией, что позволит храму принимать выставки ценных экспонатов", - отметил глава строительного холдинга "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

В ходе реконструкции в конференц-зале поменяли мебель и "одежду" сцены, установили электронное пианино и оснастили помещение передовой мультимедийной аппаратурой: режиссерским пультом, проектором и экраном. По словам старшего священника Храма-памятника, протоиерея Максима Миняйло, важно было сделать это пространство многофункциональным и удобным, потому что здесь регулярно проходят культурные, научные и просветительские мероприятия с участием представителей власти и деятелей культуры.

"Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурно-просветительской площадкой, о которой знают далеко за пределами Екатеринбурга. К нам приезжают известные артисты и писатели, презентуют книги и научные труды, проводят лекции и семинары для молодежи. Все получилось при помощи благотворителей и всесторонней поддержке "Атома". Мы благодарим коллектив холдинга за трепетное отношение к историческому и духовному наследию этого места и за плодотворное сотрудничество", - рассказал Максим Миняйло.

Храм на Крови – не единственный объект Русской православной церкви в портфолио "Атома". В 2003 году холдинг реконструировал Спасо-Преображенский собор в Невьянске: строители в сжатые сроки выполнили внешнюю и внутреннюю отделку здания, восстановили старинную лепнину и отстроили разрушенную колокольню, вернув храму его исторический силуэт. Этой зимой "Атом" в рамках благотворительности восстановил внутреннюю отделку купола в соборе.