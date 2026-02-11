Один человек погиб при стрельбе в техникуме в Анапе

Охранник погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

По его словам, мужчина первым принял удар на себя, не дал дальше зайти нападавшему в техникум и успел вызвать на место силовиков.

По предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести. Губернатор добавил, что по количеству пострадавших информация уточняется. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили, что студент открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле одного из техникумов в Анапе. По информации ведомства, пострадали трое. Злоумышленник задержан. Выясняются мотивы его действий, добавили в ведомстве.