Глава Сбера предложил увеличить зарплаты "чиновникам, которых никто не любит"

Глава Сбера Герман Греф призвал реформировать систему оплаты труда чиновников. Они должны получать достаточно и "вести элементарный не нищенский образ жизни", полагает банкир.

По мнению Грефа, человек по своей натуре все равно будет взвешивать, "как разбогатеть", от этого "никуда не деться". Также госслужащих от проступков должен сдерживать страх уголовной ответственности.

"Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей [на госслужбе], у которых нет этих запасов. Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти "нелюбимые чиновники", от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее", - цитирует РБК Грефа.