Тюменская область готовится к "Зарнице 2.0"

В Тюмени состоялось первое установочное заседание по подготовке и проведению Всероссийской военно-патриотической игры в 2026 году.

Заявочная кампания продлится с 23 февраля по 31 марта. Региональный этап состоится в апреле-июне. Участвовать могут жители от семи до 23 лет.

Ежегодно игра развивается. В 2024 году акцент подготовки был сделан на региональный этап, в 2025 - на муниципальный. В этом году больше внимания будет уделено отборочным этапам.

Отдельным направлением соревнований этого года станет "Семейная зарница". К игре присоединятся семьи участников СВО.

"В прошлом году в "Зарнице 2.0" участвовало рекордное количество ребят, более 50 000. Рассчитываем, что и в этот раз интерес у молодежи будет не меньшим. Команды Тюменской области при прохождении испытаний показывают выносливость, ум, силу и мастерство. Конкуренция высокая. Этим и объясняется выход нашей команды "ВОИН-Вепрь" в прошлом году во всероссийский финал игры и заслуженные бронзовые медали на груди у тюменских ребят", - отметил Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Наталья Ахлюстина заявила, что Зарница 2.0, как и ее советская игра-предшественница, учит быть частью команды и поддерживать командный дух, стратегическому мышлению и умению договариваться, достигать цели, с честью и достоинством принимать и победу, и поражение.

Организаторы соревнований: "Движение Первых", "ЮНАРМИЯ", Центр "Аванпост", Центр "ВОИН", ТВВИКУ, Фонд "Защитники Отечества" и региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.