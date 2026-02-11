Зумеры стали первым поколением, которое глупее родителей - нейробиолог в Сенате США

Поколение зумеров, то есть родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х, стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкое умственное развитие по сравнению с предыдущим поколением. Об этом рассказал нейробиолог Джаред Куни Хорват, выступивший в комитете Сената США по торговле, науке и транспорту.

Зумеры набрали меньше баллов из-за ослабления внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать разные задачи, сказал он. Притом что они провели в школе больше времени, чем дети ХХ века, пишет New York Post.

Как и многие другие эксперты, Хорват считает причиной увеличение экранного времени. Это неестественно для человеческого мозга учиться на просмотре коротких видеороликов, чем занимаются сейчас школьники и студенты. Это не то обучение, которое может научить обрабатывать большие объемы информации или понимать концепции. Более половины времени дети и подростки просто пялятся в экран, что отупляет их, говорит Хорват. Экраны мешают глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания. Сама технология вредит образованию, а не ее несовершенство, как считают некоторые. Все данные показывают, что умственные способности начали снижаться примерно в 2010 году, что связано с повальной гаджетизацией жизни.

"Как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается", - сказал ученый.

Это не просто его мнение. Это всеобщий когнитивный спад. Его исследование охватило 80 стран и выявило шестидесятилетнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в школы проникало все больше технологий. Дети, которые используют технику меньше, учатся лучше. И в этом нет ничего удивительного. Поколение Z сошло с пути постоянного развития человечества, уверен Хорват. Но считают себя самыми умными из-за привязки к смартфонам. Это не так.

"Это не прогресс, это капитуляция", - предупредил Хорват.

В разных странах все больше набирает силу понимание того, что смартфоны отупляют детей. Предпринимаются попытки ограничить детям доступ в соцсети, запретить смартфоны в учебном процессе. В России тоже смартфоны запрещены на уроках, хотя фактически это требование не работает.

Недавно крупная образовательная онлайн-платформа для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул" опубликовала отчет о поколении Альфа - родившихся после 2010 года и еще больше прикованных к гаджетам. Выводы делаются те же: короткая концентрация внимания, привычка к быстрой смене информации, "мышление" мемами и штампами, просмотр коротких роликов, неспособность долго и глубоко думать. Зато это поколение - хорошая возможность для банков.