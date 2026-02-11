В Североуральске вынесли приговор экс-заведующей поликлиники с поддельным дипломом

Североуральский городской суд вынес приговор в отношении бывшей заведующей ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ", имеющей поддельный диплом врача.

Ранее мы писали, что изначально обвиняемая работала фельдшером. Как было доказано в суде, она предоставила поддельный диплом о высшем медицинском образовании по специальности "Лечебное дело", а также фиктивный документ об окончании ординатуры по терапии. Благодаря им ее перевели на должность врача-терапевта участкового, а после и заведующей поликлиникой. Спустя непродолжительное время она уволилась из медучреждения.

Когда подделка документов вскрылась, свердловчанку обвинили по ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, обвинение настаивало, что действия подсудимой создавали потенциальную угрозу для здоровья пациентов, поскольку она занимала ответственные должности, не имея необходимой квалификации.

По ходатайству подсудимой дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного разбирательства.

Суд признал ее виновной, но учел то, что действия подсудимой не причинили какой-либо реальный ущерб. Также во внимание были приняты ее исключительные положительные характеристики, как медицинского специалиста, так и личности, наличие несовершеннолетних детей и вклад в благотворительную деятельность. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два месяца.

Приговор не вступил в законную силу.