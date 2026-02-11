В минздраве назвали сроки назначения главного врача ГКБ №40 Екатеринбурга

Новый руководитель екатеринбургской городской клинической больницы №40 будет назначен до конца февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

По данным ведомства, 10 февраля состоялся очный этап конкурса на должность главного врача ГКБ №40.

"Из 14 кандидатов только двое из ГКБ №40, причем это топ-руководители. Еще 12 человек – руководители других медицинских организаций нашего региона и еще четырех субъектов Российской Федерации", - отметила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Как добавили в минздраве, окончательный выбор руководителя больницы будет сделан в течение одной-двух недель – то есть до конца февраля.

Прежний главврач городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков покинул свой пост в декабре прошлого года. Сообщалось, что он будет работать в многопрофильной клинике "УГМК-Здоровье".