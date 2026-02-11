Следствие требует ареста фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева

В Москве требует арестовать пособников в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

"Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом Москвы об аресте Виктора и Павла Васиных", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе Любомир Корба не менее трёх раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Через несколько часов он покинул Россию и вылетел в ОАЭ. Корба задержан и доставлен в Москву, он полностью признал вину. СБУ оценила жизнь Алексеева в $30 тыс.

На территории Московского региона задержаны пособники исполнителя – Виктор Васин и его сын Павел. Виктор арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел обеспечил соучастников транспортом для проведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона.

Также к покушению причастна уехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая. Она передала через тайник Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд, где жил Алексеев. Она объявлена в розыск, сообщает СКР.