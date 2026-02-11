Telegram оштрафован на 10,8 миллиона

В Москве оштрафован Telegram. Решение принял Таганский райсуд.

Telegram Messenger Inc. признан виновным по административной статье о не удалении контента. По второй части этой статьи штраф составляет 3,8 млн руб., по четвёртой – 7 млн руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

С начала года в России не утихают споры о судьбе Telegram. Депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что мессенджер Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в нижнюю палату парламента России. На днях мессенджер начал сбоить. 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram.