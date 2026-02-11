В Перми энергетики требуют 9,5 миллиона от владельца отеля, где сварились люди

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск ПАО "Россети Урал". Ответчик – ИП Сергей Щербаков.

В иске говорится о требовании взыскать с Щербакова неосновательное обогащение в 9,57 млн руб. Эти деньги он, полагают в компании, он сэкономил, когда не платил за электроэнергию в период с 20 февраля 2024 по 20 февраля 2025 гг. Предварительное судебное заседание и разбирательство дела по существу состоятся в 10.15 12 февраля, говорится в карточке иска на сайте суда. РБК уточняет, что ответчик – тот самый Сергей Щербаков, который владел хостелом "Карамель", где шесть лет назад заживо сварились люди.

20 января 2020 г. в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, ещё трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, и наказан пятью годами колонии общего режима и запретом на два года заниматься гостиничной деятельностью.

В начале 2022 г. приставы арестовали недвижимость Щербакова. Речь шла о нескольких объектах в Перми: арендуемое банным комплексом "Фараон" здание на улице Чайковского, помещение супермаркета на улице Советской Армии и ещё несколько точек в этом же районе. Имущество с соблюдением всех процедур планировалось продать для взыскания с осужденного 15 млн руб. для выплаты ущерба семерым потерпевшим. В феврале 2022 г. Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, поскольку Щербаков выплатил потерпевшим больше половины суммы.