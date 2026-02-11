Игорь Седов пожелал новому созыву Общественной палаты Астрахани плодотворной работы

"В стенах городской администрации состоялось первое заседание Общественной палаты Астрахани нового, пятого созыва. Этот обновлённый состав, сформированный на принципах равного представительства и широкого общественного доверия, начал свою работу", - сообщил в своем телеграмм-канале председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

В палате представлены представители самых разных сфер деятельности: предприниматели, врачи, деятели культуры, спортсмены, педагоги, ветераны и представители религиозных конфессий.

"Общественная палата объединила людей разных поколений, профессий и взглядов, объединённых общей целью – сделать нашу Астрахань ещё более комфортной, современной и процветающей. Именно поэтому спектр вопросов, которые предстоит решать её членам, так широк: от повседневных забот в сфере ЖКХ и благоустройства до стратегических задач развития города и организации масштабных мероприятий", - подчеркнул Игорь Седов.

На первом заседании была оперативно сформирована рабочая структура палаты. Председателем палаты вновь избрали Александра Даирова, заместителем – Людмилу Купряшеву, секретарём – Эльмиру Анохину. Прошло утверждение составов 5 ключевых комиссий.

Председатель Астраханской городской Думы пожелал новому созыву Общественной палаты продуктивной работы, мудрых решений и конструктивного диалога со всеми жителями и органами власти.

"Уверен, что ваша энергия, профессионализм и активная гражданская позиция станут надёжной опорой в нашей общей работе на благо Астрахани!", - сказал Игорь Седов.