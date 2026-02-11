На Урале убийцу краснокнижного лебедя-шипуна осудили к исправительным работам

На Среднем Урале суд вынес приговор стрелку, убившему занесенного в Красную книгу лебедя-шипуна. Он отделался исправительными работами.

Напомним, уральцу вменяли сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Незаконная охота на птиц, охота на которых полностью запрещена". Как показало расследование, ранним утром 25 июля он приехал к берегу реки Большая Калиновка вблизи села Байны Богдановичского района, взяв с собой нестандартное нарезное огнестрельное оружие и патроны к нему.

По версии следствия, уралец решил поохотиться на лебедя-шипуна, который занесен в Красную книгу Свердловской области и подлежит особой охране. Злоумышленник выстрелил в лебедя, в результате чего птица погибла. Ущерб департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона составил более 15 тысяч рублей. Уже в ходе расследования выяснилось, что стрелок никаких разрешающих документов на оружие не имел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Богдановичский городской суд признал Олега Аулова виновным и назначил ему 1 год исправительных работ с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в доход государства. Уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия было прекращено, так как Аулов добровольно сдал "ствол".

Как отметили в суде, сам стрелок вину признал, раскаялся в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

Напомним, когда убийцу краснокнижного лебедя-шипуна "взяли" силовики, он попросил у односельчан прощения за свой поступок.